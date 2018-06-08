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Умер сыгравший Лёньку в фильме "Любовь и голуби" актер Игорь Лях

Новость 08.06.2018, 16:30 | Текст: Олег Усков

Советский, российский актер, педагог, заслуженный артист России Игорь Лях, в первую очередь известный ролью Лёньки в лирической комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни.

Об этом только что сообщил в своем Facebook коллега Ляха, актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин.

Причина смерти артиста не названа.

Игорь Владимирович Лях родился 16 августа 1962 года в Загорске Московской области. В 1983-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Служил в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре имени Ермоловой, работал в экспериментальном театре "Детектив". С 2000 года преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.

Незабвенный Лёнька стал для актера экранным дебютом. Следом были картины "Вина лейтенанта Некрасова", "Мой любимый клоун" (клоун Игорь), телефильмы "Жил-был Шишлов" (титульная роль) и "Недоросль" (Митрофан), "Ха-би-ассы", "Тариф новогодний", третьи "Ёлки" (Дед Мороз).

21 апреля ушла из жизни Нина Дорошина, сыгравшая в "Голубях" одну из главных женских ролей - Надежду.

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