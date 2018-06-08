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Рубрика: Спорт

Три на три в Маниле

Стартовал турнир за Кубок мира по новой олимпийской разновидности игры
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7588 (125)
Пятый по счету и уже второй после принятия баскетбола 3х3 (стритбола) в олимпийскую программу Кубок мира стартовал вчера на 55-тысячной крытой арене в столице Филиппин Маниле. Россия на турнире представлена и мужской, и женской командами. Свои первые матчи предварительного этапа наши сборные проведут сегодня.

Баскетбол 3х3 получил место в программе предстоящих летних Игр 2020 года в японском Токио 9 июня прошлого года, а четвертый Кубок мира состоялся через неделю во французском Нанте. Тогда наша женская команда завоевала "золото", мужчины финишировали восьмыми.

Фото: AP
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Нынешний Кубок мира обещает несколько иной расклад сил. Прошлым летом еще не все национальные федерации успели быстро перестроить свое отношение к стритболу в связи с обретением нового, олимпийского статуса. Сейчас подход к развитию этого вида стал куда серьезнее, привлекаются абсолютно лучшие игроки, выросла конкуренция за попадание в сборные.

За нашу женскую команду выступят чемпионки мира и Европы-2018 Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр, а также Людмила Сапова. Все эти девушки известны своими достижениями в классическом баскетболе, но здесь они сейчас на явных кандидатов в сборную не тянут. Сегодня россиянки встречаются с Угандой и Андоррой, 11 июня сыграют с Ираном и США. По две лучшие сборные от каждого из четырех квинтетов выйдут в плей-офф.

У мужчин сборная страны сформирована из игроков, чьи успехи в большом баскетболе предельно скромны. Это Илья Александров, Максим Дыбовский, Дмитрий Коршаков, Виктор Павленко. С Бразилией и Канадой сразимся 9 июня, с Монголией и Филиппинами померяемся силами 11-го числа.

Напомним, что в стритболе матч длится не более десяти минут чистого времени, но встреча прекращается раньше, когда один из соперников наберет 21 очко (дальний бросок - 2 балла, любой другой - 1 очко).

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