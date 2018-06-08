Пятый по счету и уже второй после принятия баскетбола 3х3 (стритбола) в олимпийскую программу Кубок мира стартовал вчера на 55-тысячной крытой арене в столице Филиппин Маниле. Россия на турнире представлена и мужской, и женской командами. Свои первые матчи предварительного этапа наши сборные проведут сегодня.

Баскетбол 3х3 получил место в программе предстоящих летних Игр 2020 года в японском Токио 9 июня прошлого года, а четвертый Кубок мира состоялся через неделю во французском Нанте. Тогда наша женская команда завоевала "золото", мужчины финишировали восьмыми.

Нынешний Кубок мира обещает несколько иной расклад сил. Прошлым летом еще не все национальные федерации успели быстро перестроить свое отношение к стритболу в связи с обретением нового, олимпийского статуса. Сейчас подход к развитию этого вида стал куда серьезнее, привлекаются абсолютно лучшие игроки, выросла конкуренция за попадание в сборные.

За нашу женскую команду выступят чемпионки мира и Европы-2018 Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр, а также Людмила Сапова. Все эти девушки известны своими достижениями в классическом баскетболе, но здесь они сейчас на явных кандидатов в сборную не тянут. Сегодня россиянки встречаются с Угандой и Андоррой, 11 июня сыграют с Ираном и США. По две лучшие сборные от каждого из четырех квинтетов выйдут в плей-офф.

У мужчин сборная страны сформирована из игроков, чьи успехи в большом баскетболе предельно скромны. Это Илья Александров, Максим Дыбовский, Дмитрий Коршаков, Виктор Павленко. С Бразилией и Канадой сразимся 9 июня, с Монголией и Филиппинами померяемся силами 11-го числа.

Напомним, что в стритболе матч длится не более десяти минут чистого времени, но встреча прекращается раньше, когда один из соперников наберет 21 очко (дальний бросок - 2 балла, любой другой - 1 очко).