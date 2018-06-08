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08.06.2018 13:20
Рубрика: В мире

Свидетель в суде: Радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь Януковича

Текст: Станислав Хамдохов

Украинские радикалы в 2014 году планировали сжечь заживо тогдашнего президента страны Виктора Януковича. С таким заявлением на заседании Оболонского районного суда в Киеве выступил по делу о госизмене бывший руководитель службы безопасности Януковича Владимир Павленко.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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По свидетельствам свидетеля, у Януковича в феврале 2014 года в рабочем графике была запланирована поездка в Харьков на съезд Партии регионов. В город в это время прибыли две группы радикалов, которые планировали убийство президента.

"Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия, то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать его коктейлями Молотова и заживо сжечь", - заявил Павленко, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что после получения этой важной информации визит Януковича на съезд партии был отменен.

Суд в Киеве с июня 2017 года рассматривает по существу дело о госизмене против Януковича после государственного переворота на Украине в 2014 году. Прокуратура намерена потребовать для Януковича пожизненного заключения. Сам экс-президент категорически отрицает свою вину.

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