Новости

Умер сыгравший Лёньку в фильме "Любовь и голуби" актер Игорь Лях 16:30
В Сеть попали кадры из новой экранизации Doom 16:15
В Гидрометцентре рассказали о погоде в день открытия ЧМ-2018 16:14
В Сингапуре в честь Трампа и Ким Чен Ына придумали коктейли 16:13
В Башкирии в школьном лагере умер ребенок 16:10
Жителя Якутска за одно утро дважды избили и обстреляли 16:07
Песков: РФ акцентирует внимание на иных, нежели G7, форматах 16:04
Депутата Тульской области заподозрили в посредничестве взятки 15:56
В турецкой Анталье за день погибли два туриста из России 15:55
Эксперт высмеял новость о перехвате корабля ЧФ РФ украинским самолетом 15:54
СМИ: Трамп призвал вновь принять Россию в G8 15:30
Матвиенко рассказала о закупках лекарств от орфанных заболеваний 15:28
Рособрнадзор: 95% девятиклассников сдали собеседование по русскому 15:26
СМИ: ПАК ДА станет самым грозным российским ракетоносцем 15:26
Главы МИД ОДКБ обсудят использование миротворцев в интересах ООН 15:22
Свыше миллиона москвичей посмотрели "Прямую линию" 15:20
Истребители Балтфлота отогнали "нарушителей" от границы РФ 15:18
Путин дал поручения по детскому отдыху и цифровизации 15:14
Вильфанд покинет пост директора Гидрометцентра 15:10
СК Коми проверит аварийную посадку самолета с неисправным двигателем 15:05
Погодная карта для городов ЧМ-2018 была создана на сайте Гидрометцентра 15:05
Современные художники захватят Тулу 15:03
Трамп назвал хоккеиста Овечкина "суперзвездой" 15:02
В аэропорту Кольцово заработала система Tax Free 14:52
Крымские ученые рассказали, когда в мире наступит ледниковый период 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 15:20
Рубрика: Власть

Свыше миллиона москвичей посмотрели "Прямую линию"

Текст: Кира Латухина

"Прямую линию" с Владимиром Путиным посмотрели 1,18 млн москвичей.

По предварительным данным, наибольшую аудиторию собрала трансляция на "России 1" - около 603 тысяч человек. По Первому каналу зрителей было примерно 460,5 тысячи.

Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
На что обратил внимание Владимир Путин во время "Прямой линии"

По "России 24" за ответами президента на вопросы следили 62,6 тысяч человек, по каналу "360" - 23,4 тысячи, по "Москве 24" - 13,8 тысячи, по каналу "МИР" - около 15,9 тысячи человек.

Рейтинг трансляции составил 8,3 процента, доля аудитории - 54,6 процента. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.

Напомним, что глава государства ответил на 79 вопросов за 4 часа 20 минут.

Главное сегодня

Путин дал поручения по детскому отдыху и цифровизации
Видео: Китайский оркестр исполнил "Катюшу" перед встречей Путина и Си Цзиньпина
Трамп назвал хоккеиста Овечкина "суперзвездой"
Вильфанд покинет пост директора Гидрометцентра
Эксперт высмеял новость о перехвате корабля ЧФ РФ украинским самолетом