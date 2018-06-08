Свыше миллиона москвичей посмотрели "Прямую линию"

"Прямую линию" с Владимиром Путиным посмотрели 1,18 млн москвичей.

По предварительным данным, наибольшую аудиторию собрала трансляция на "России 1" - около 603 тысяч человек. По Первому каналу зрителей было примерно 460,5 тысячи.

По "России 24" за ответами президента на вопросы следили 62,6 тысяч человек, по каналу "360" - 23,4 тысячи, по "Москве 24" - 13,8 тысячи, по каналу "МИР" - около 15,9 тысячи человек.

Рейтинг трансляции составил 8,3 процента, доля аудитории - 54,6 процента. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.

Напомним, что глава государства ответил на 79 вопросов за 4 часа 20 минут.