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08.06.2018,  
11:15
Текст: Алексей Брусилов

Тяжелую авиационную ракету С-24 приспособили для стрельбы с земли

В локальных конфликтах последних десятилетий уже стало привычным применение авиационных неуправляемых ракет с наземных пусковых установок.

Так, еще во время нахождения в Афганистане советской 40-й армии бойцы устанавливали на различную бронетехнику вертолетные блоки для запуска 57-мм ракет С-5. В том числе на БТР-70, БРДМ-2, вооруженные грузовики и танки Т-62.

С-5М - сравнительно небольшая ракета: ее длина всего 882 мм, вес - 3,86 кг. Дальность применения - всего 1800 м.

Фото: Kfir2010 / wikimedia.org
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Уже в ходе конфликтов на территории бывшего СССР кроме С-5 также стали активно применять более мощные НАР - 80-мм С-8, которые могут быть кумулятивно-осколочными, бетонобойными и объемно-детонирующими. Их вес варьируется от 11,3 до 15,2 кг. Дальность пуска - до 2000 м.

С осени 2015 украинская армия стала применять на Донбассе переделанные в реактивные системы залпового огня комплексы ПВО "Стрела-10" на базе МТ-ЛБ. На бронированные тягачи устанавливались по два блока, способных запустить 40 ракет.

По некоторым данным, эти установки до настоящего времени продолжают оставаться в войсках, ведущих карательную операцию против непризнанных республик.

Советские неуправляемые авиационные ракеты использовались и во время вооруженных конфликтов в дальнем зарубежье. Там, в основном, применяли упомянутые С-5 и С-8.

Однако в ходе войны в Йемене была использована и самая мощная советская НАР. Речь идет о тяжелой С-24 калибром в 240 мм. Ее длина составляет 2 метра 30 см, а вес достигает 235 кг при массе боевой части 123 кг. По дальнобойности эта ракета не превосходит своих более мелких собратьев. Она может поражать цели на дистанции всего 2 км. Для нее созданы пусковые установки, обеспечивающие одиночные пуски. Правда, информации о том, насколько результативны ее удары, пока не поступало.

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