Топ-менеджеру "Роснано" предъявлено второе обвинение

По словам защиты Горькова, накануне следствие предъявило ему обвинение по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Это уже второе уголовное дело топ-менеджера. Статья здесь серьезная. По мнению следствия, речь идет о компании, в которую "Роснано" вложило деньги "на один из проектов в области нанотехнологий". По словам адвокатов, новое уголовное дело ничем не связано со старым, только личностью самого Горькова.
Пока известно, что он вины не признает. По словам защиты, уверяет, что новое обвинение "понять не может".
Это мошенничество относится к 2009-2010 годам, когда Горьков был сотрудником в финансово-кредитном департаменте "Роснано".
Новое уголовное дело было для топ-менеджера совсем некстати. Он уже готовился выйти на волю, так как истекал предельный срок его содержания под стражей по первому уголовному делу.
Первое дело Горькова расследуется уже год, и адвокаты говорят, что доказательств вины их подзащитного следствие так и не нашло. Само же следствие в полемику с ними не вступает. А продолжает работать.
Адвокаты возбуждение нового дела толкуют так, что якобы вины в первом деле не нашли и, чтобы не отпускать директора из СИЗО, придумали второе.
Напомним, что ровно год назад, в июне 2017 года, топ-менеджеру "Роснано" Андрею Горькову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Это часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ. С санкции Басманного суда в 2017 году он был отправлен под арест.
Дело было возбуждено по результатам проверки "Роснано" Генпрокуратурой РФ. Все, что надзорное ведомство обнаружило, было передано в Следственный комитет России.
По версии СКР, управляющий директор Горьков с 2011 по 2013 год, "вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства компании в банке "Смоленский" в размере от 460 миллионов до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания".
Следствие уверено, что фактически целью размещения в банке таких больших денег было финансирование работы самого кредитного учреждения.
Но, как показала дальнейшая жизнь, такие солидные вливания "Смоленскому" не помогли. В несчастливый день, 13 декабря 2014 года, лицензия у банка была отозвана.
В результате "Роснано" лишилось своих средств. Следствие подсчитало - ушли и не вернулись более 738 миллионов рублей.
Как рассказывают в СК, из умирающего кредитного заведения, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Андрея Горькова Евгения.
Активы были "в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей".