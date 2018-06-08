Топ-менеджеру "Роснано" предъявлено второе обвинение

В пятницу в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова. И суд арестовал Горькова на два месяца.

По словам защиты Горькова, накануне следствие предъявило ему обвинение по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Это уже второе уголовное дело топ-менеджера. Статья здесь серьезная. По мнению следствия, речь идет о компании, в которую "Роснано" вложило деньги "на один из проектов в области нанотехнологий". По словам адвокатов, новое уголовное дело ничем не связано со старым, только личностью самого Горькова.

Из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Андрея Горькова

Пока известно, что он вины не признает. По словам защиты, уверяет, что новое обвинение "понять не может".

Это мошенничество относится к 2009-2010 годам, когда Горьков был сотрудником в финансово-кредитном департаменте "Роснано".

Новое уголовное дело было для топ-менеджера совсем некстати. Он уже готовился выйти на волю, так как истекал предельный срок его содержания под стражей по первому уголовному делу.

Первое дело Горькова расследуется уже год, и адвокаты говорят, что доказательств вины их подзащитного следствие так и не нашло. Само же следствие в полемику с ними не вступает. А продолжает работать.

Адвокаты возбуждение нового дела толкуют так, что якобы вины в первом деле не нашли и, чтобы не отпускать директора из СИЗО, придумали второе.

Напомним, что ровно год назад, в июне 2017 года, топ-менеджеру "Роснано" Андрею Горькову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Это часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ. С санкции Басманного суда в 2017 году он был отправлен под арест.

Дело было возбуждено по результатам проверки "Роснано" Генпрокуратурой РФ. Все, что надзорное ведомство обнаружило, было передано в Следственный комитет России.

По версии СКР, управляющий директор Горьков с 2011 по 2013 год, "вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства компании в банке "Смоленский" в размере от 460 миллионов до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания".

Следствие уверено, что фактически целью размещения в банке таких больших денег было финансирование работы самого кредитного учреждения.

Но, как показала дальнейшая жизнь, такие солидные вливания "Смоленскому" не помогли. В несчастливый день, 13 декабря 2014 года, лицензия у банка была отозвана.

В результате "Роснано" лишилось своих средств. Следствие подсчитало - ушли и не вернулись более 738 миллионов рублей.

Как рассказывают в СК, из умирающего кредитного заведения, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Андрея Горькова Евгения.

Активы были "в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей".