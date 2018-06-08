Трамп обвинил Канаду и Францию в создании торговых барьеров

Канада и Франция облагают американский импорт высокими торговыми пошлинами. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Пожалуйста, скажите премьер-министру (Канады Джастину) Трюдо и президенту (Франции Эмманюэлю) Макрону, что они облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры", - приводит ТАСС слова главы Белого дома.

Трамп констатировал, что торговый профицит ЕС с США составляет 151 миллиард долларов. По его словам, Канада не допускает американских фермеров и других производителей на свой рынок. "С нетерпением жду, когда встречусь с ними (Трюдо и Макроном) завтра", - добавил американский лидер.

Напомним, 8-9 июня в канадском городе Ла Мальбе (провинция Квебек) пройдет саммит Группы семи. В состав G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Ранее Макрон и Трюдо заявили, что не изменят своей позиции в торговом споре с США. По их словам, они будут защищать свои предприятия и рабочих после решения Вашингтона ввести таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС, Канады и Мексики.