Трамп сократит пребывание на саммите G7 из-за встречи с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп покинет саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде 9 июня и направится в Сингапур, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп покинет саммит G7 в (регионе) Шарлевуа в 10:30 утра по местному времени (17:30 по московскому времени) после сессии, посвященной расширению прав и возможностей женщин, - цитирует ТАСС слова Сандерс. - Президент после этого направится прямиком в Сингапур из Канады в ожидании предстоящей во вторник встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном".

Соединенные Штаты на оставшихся встречах в рамках "Большой семерки" будет представлять заместитель директора экономического совета Белого дома Эверетт Эйзенстэт, добавила пресс-секретарь американской администрации.

Саммит G7 пройдет 8-9 июня в канадском городе Ла Мальбе (провинция Квебек). Двенадцатого июня в Сингапуре должен состояться первый истории американо-северокорейский саммит. Трамп и Ким Чен Ын, как ожидается, обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.