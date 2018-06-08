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08.06.2018 18:20
Рубрика: В мире

Турция резко сократила поставки яблок в Россию

Текст: Александр Проценко

После выезда специалистов Россельхознадзора в Турцию для инспектирования "яблочного урожая", экспортный поток турецких яблок в Россию резко пошел на убыль.

Фото: depositphotos.com
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Необходимость проверок была вызвана еще более резким - практически троекратным - ростом поставок в начале года: по состоянию на 15 мая в Россию было ввезено более 38 тысяч тонн турецких яблок, зафиксировал Россельхознадзор. Хотя за весь 2015 год из Турции их было ввезено всего 13,8 тыс. тонн. Специалисты Россельхознадзора заподозрили контрабанду, когда за турецкий продукт выдаются товары других стран-производителей. "Такой рост объема поставок яблок из Турции - свидетельство явного реэкспорта, - подтвердил ведущий эксперт Плодоовощного союза РФ Кирилл Лашин. - Скорее всего, это Польша, которая столкнулась с перепроизводством в последние годы".

Меры были приняты: с 28 мая по 2 июня российские специалисты вместе с сотрудниками Национальной организации по карантину и защите растений Турции проинспектировали 24 крупнейших предприятий по выращиванию и хранению яблок. Любопытно, что на складах этих предприятий имелось всего 3,5 тыс. тонны яблок урожая 2017 года, предназначенных для внутритурецкого потребления. А яблок, предназначенных для экспорта в Россию, вообще не было.

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