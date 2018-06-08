Ученые создали алгоритм, рассчитывающий идеальную дозу кофе

Исследователи из Американской академии медицины сна создали математический алгоритм, который позволяет составить для каждого человека безопасный режим употребления кофе и увеличить показатель бодрости от напитка примерно на 65%.

Рассчеты проводились по заказу армии США. Как раз впервые технология, которая пока держится в секрете, будет применена на базе американских вооруженных сил и впоследствии, возможно, ее внедрят среди простых потребителей.

Известно, что алгоритм предполагает употребление кофе "по часам". Чтобы определить дозировку, человек отвечает на ряд контрольных впросов, которые учитывают необходимое время активности, сна, массу тела, показатели артериального давления и другие важные факторы, передает Journal of Sleep Research.

Кстати

Ранее ученые из Испании выяснили, что четыре чашки кофе в день могут стать профилактикой многих заболеваний и значительно снизить риск ранней смерти.