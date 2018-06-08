В Анталье на отдыхе погиб российский турист

В турецкой провинции Анталья во время отдыха погиб турист из России.

Как сообщило издание Milliyet, инцидент произошел накануне ночью в отеле туристического района Бельдиби города Кемер. 50-летний Сергей Володин по неизвестным пока причинам упал в номере гостиницы и сильно ударился головой.

Россиянин оперативно был доставлен в Государственный госпиталь города Анталья. Несмотря на усилия врачей, турист от полученной травмы головы скончался.

Тело гражданина РФ доставлено в анталийский Институт судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что это уже второй за неделю случай с российскими туристами в Турции с летальным исходом. В минувший понедельник в отеле города Манавгат умер 41-летний россиянин. По предварительным данным, смерть мужчины наступила из-за проблем с сердцем.