В Канаде перед саммитом G7 началось шествие антиглобалистов

В канадском городе Квебек, в окрестностях которого состоится саммит "Большой семерки" (G7), проходит шествие антиглобалистов. Марш по большей части носит мирный характер, однако некоторые активисты подожгли флаги.

Как сообщает РИА Новости, в шествии участвуют порядка 300-400 человек, недовольных политикой лидеров G7. За действиями протестующих следят полицейские. Пока стражи порядка не разгоняют демонстрацию.

Сами лидеры "Большой семерки" протест, скорее всего, не заметили: многие из них еще не прибыли в Канаду. Те же политики, которые уже прилетели, остановились в 140 км от Квебека - в городке Ла Мальбе, где и пройдет мероприятие.