С первого января 2019-го вступят в силу изменения, внесенные в закон "О государственном пенсионном страховании". Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий нормативно-правовой акт, ранее одобренный депутатами парламента страны. Благодаря этому документу со следующего года упрощается процедура оформления пенсий в республике.

Инициатором предложения о внесении изменений в действующее пенсионное законодательство был депутат парламента Аалы Карашев. Его законопроект вынесли на общественное обсуждение в апреле 2017 года. Документ, как объяснял народный избранник, стал ответом на многочисленные жалобы киргизстанцев, выходящих на пенсию по возрасту на общих основаниях. Все дело в справках, которые должны собрать люди. Наибольшие проблемы вызывают сведения от работодателей о страховых взносах. Эта информация используется для расчета суммы пенсии.

По словам парламентария, люди жаловались, что зачастую получить справки там, где они когда-то работали, не представляется возможным, эти организации уже не существуют. И в архивах найти данные не удается.

Аалы Карашев предложил обязать Социальный фонд заниматься поиском и получением информации об уплате страховых взносов. Такова была одна из главных целей законопроекта. Документ в ходе обсуждения в парламенте претерпел несущественные изменения, но его общая концепция осталась прежней - как можно меньше справок. Депутаты в итоге одобрили, а глава государства затем подписал нормативно-правовой акт.

Таким образом изменения внесены в несколько статей закона "О государственном пенсионном страховании", и касаются они не только определения ответственного за сбор данных об уплате страховых взносов. Еще одним важным моментом является придание большего значения трудовой книжке (ТК) в процессе оформления пенсии. Но обо всем по порядку.

Наибольшей правке подвергся четвертый пункт восьмой статьи закона. В нем теперь содержится информация и о новой роли ТК, и об упомянутой обязанности Социального фонда. В частности сказано: "Периоды страхового стажа, приобретенного до введения персонифицированного (индивидуального) учета граждан Киргизской Республики (до 1996 года. - Прим. ред.)..., подсчитываются на основании документов, выдаваемых в установленном порядке работодателями или компетентными органами. После - на основании личных страховых счетов... Основным документом, подтверждающим страховой стаж работы до введения персонифицированного учета, является трудовая книжка", - говорится теперь в статье.

Почему в закон внесли изменение, касающееся ТК? Речь в этом случае идет о страховом стаже. По словам депутата Аалы Карашева, с учетом сложившихся реалий наибольшие трудности при оформлении пенсий испытывают граждане, которые работали в учреждениях и на предприятиях, уже прекративших свое существование. К их числу относятся "коллективные и совместные хозяйства, промышленные и иные предприятия бывшего СССР, коммерческие и другие организации". Раньше, если заявитель не мог предоставить документального подтверждения уплаты страховых взносов работодателями до 1996 года, он рисковал лишиться так называемых реальных периодов своей трудовой деятельности в страховом стаже при том что в книжке они указаны.

Теперь Социальный фонд республики для исчисления страхового стажа должен будет опираться, в первую очередь, на информацию в ТК. Но, подчеркнем, это касается периода до введения в стране системы персонифицированного учета граждан. Она, повторим, начала действовать в 1996 году. Это база данных, в которой под персональными номерами (ПИНами) открываются счета, накапливающие сведения о заработной плате, начисленных и уплаченных работодателями страховых взносах.

Что касается новой обязанности Соцфонда, то в ведомстве корреспонденту "РГ" дали следующее разъяснение: "Ранее граждане Киргизии должны были предоставлять в Социальный фонд сведения об уплате страховых взносов от всех работодателей или от компетентных органов за весь период трудовой деятельности. В соответствии с внесенными в закон изменениями граждане при подаче заявления на назначение пенсии предоставляют только трудовую книжку и сведения о зарплате. Обязательства по подтверждению уплаты страховых взносов возлагаются на фонд и его региональные органы".

Кроме того, закон "О государственном пенсионном социальном страховании" дополнили статьей, обязывающей Соцфонд КР в течение месяца после назначения пенсии предоставить ее получателю протокол для ознакомления с тем, как была рассчитана выплата. В документе также указываются зачтенные периоды страхового стажа и сумма принятой к учету среднемесячной заработной платы.

Внесенные изменения также предоставили право получателю, в случае несогласия с размером пенсии, обращаться в комиссию Социального фонда по оценке документов или в суд. Но юристы, между тем, советуют киргизстанцам при увольнении с места работы все равно просить работодателя предоставить справки и о заработной плате, и о страховых взносах. Так надежнее.

Справка "РГ"



Пенсия в Киргизии состоит из трех частей: базовой, то есть гарантированной, которую граждане страны получают по возрасту (женщины выходят на пенсию в 58 лет, мужчины - в 63 года), первой страховой (начисляется пенсионерам, имеющим страховой стаж до 1996 года), второй страховой (начисляется с учетом суммы накопленных взносов с 1996 года).



По данным Соцфонда КР, на первое января 2018 года численность пенсионеров в рес-публике составила 633 тысячи 800 человек, средний размер пенсии - 5412 сомов.

Ежемесячно работодатели и работники перечисляют 27,25 процента от суммы заработной платы в Соцфонд.

Кстати

Пенсионное обеспечение граждан стран-участниц Содружества Независимых Государств регулируется cоглашением о гарантиях в области пенсионного обеспечения, заключенным в 1992 году. После переезда пенсионера в государство СНГ выплата ему пенсии по прежнему месту жительства прекращается, а ее размер пересчитывается в соответствии с законодательством государства, где он теперь проживает.

В странах ЕАЭС - России, Киргизии, Казахстане, Беларуси, Армении - тем временем продолжается работа над рассмотрением проекта договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза. Большая часть документа согласована. Неурегулированными остаются некоторые вопросы, в частности исчисление величины индивидуального пенсионного коэффициента, используемого в Российской Федерации с 2015 года.

Эксперты называют договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран интеграционного объединения одним из самых важных среди нормативно-правовых актов ЕАЭС. После того как он вступит в силу, киргизстанцам будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Армении и Беларуси, и они смогут получать полноценные пенсии на родине.

Договор предполагает введение принципа пропорциональности. Это означает, что трудовые мигранты, являющиеся гражданами республики и работающие на легальной основе в России, Казахстане, Беларуси или Армении, делают отчисления в пенсионные фонды этих стран. По возвращении их на родину и достижении ими соответствующего возраста накопления будут экспортироваться, к примеру, из России и добавляться к "местной" пенсии.