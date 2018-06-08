В МВД опровергли информацию об уничтожении карточек репрессированных

Уничтожения карточек репрессированных в СССР граждан не происходило. В этом заверил замминистра МВД РФ Игорь Зубов. Его слова приводятся в сообщении Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Напомним, информация об уничтожении архивных карточек прозвучала накануне в Йошкар-Оле на заседании межведомственной группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. О вопиющем факте сообщила исполнительный директор правозащитного общества "Мемориал" Елена Жемкова, передает "Интерфакс".

По ее словам, при поиске пропавшей карточки одного из репрессированных сотрудники Государственного музея истории ГУЛАГа сделали запрос в УМВД по Магаданской области. Из управления пришел ответ о том, что карточка была уничтожена в соответствии с приказом 2014 года.

Между тем, как на том же заседании сообщил другой член межведомственной группы, статс-секретарь, замглавы МВД Игорь Зубов, данные карточки не могли быть уничтожены, поскольку являются документом строгой отчетности и подлежат вечному хранению.

"Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно", - говорится в сообщении Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).