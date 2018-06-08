В Сеть попали кадры из новой экранизации Doom

Еще одна попытка экранизировать эталонную "стрелялку" Doom, о которой ранее хоть и толсто, но лишь намекалось, - данность. Подкрепленная многочисленными фотодокументами - социальные сети начинают наполнять снимки со съемочной площадки хоррор-боевика, выкладываемые актерами и создателями ленты.

Первый Doom, суть вкопавший все верстовые столбы жанра, по которым сонмы шутеров от первого лица далее долгие годы ориентировались, вышел в 1993-м. Сюжет игры ее главному разработчику Кармаку пришел в голову, кстати, во время просмотра фильма Скорсезе "Цвет денег" (The Color of Money, 1986) - в тот момент, когда Винсента, персонажа Тома Круза, спрашивают, что у него в чемоданчике, а он отвечает: "Doom". Плюс, по признанию Кармака, повлияли "Чужие" и вторая часть "Зловещих мертвецов".

Сюжет прост - спецназовец свирепо бьется с эскадронами монстров летучих (и разных иных), злокозненно лезущих из ада через открытый на Фобосе, спутнике Марса, портал.

Первая экранизация Doom, проклятая фанатами, вышла "из-под пера" оператора и режиссер Анджея Бартовяка ("Ромео должен умереть", "Стритфайтер", "Разборка в Маниле" и "Максимальный удар" Александра Курицына). В ленте были задействованы Карл Урбан, Дуэйн Скала Джонсон, за свою роль по праву номинированный на "Золотую малину" как худший актер, Розамунд Пайк. При бюджете в шестьдесят миллионов картина, кряхтя, заработала 55.

Отметим: слухи о том, что Universal, готова еще раз попытать счастья с Doom, появились в 2011 году.

Съемки новой картины проходят в Болгарии. Режиссер - Тони Гиглио, сценарист трех сиквелов "Смертельной гонки", "Хаоса" со Снайпсом и Стейтемом, "Чужого леса".

Премьера - 1 января 2019 года.