В Сингапуре в честь Трампа и Ким Чен Ына придумали коктейли

Предстоящий саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре заставляет местных бизнесменов проявлять креативные качества. В барах уже появились тематические коктейли в честь намеченных на 12 июня переговоров, бургеры с американской говядиной и корейской капустой - кимчи, а в магазинах - футболки с изображением американского и северокорейского лидеров.

"Мир и любовь" - гласит надпись на майках, передает японская телерадиокомпания NHK. Автором оригинального принта, по всей видимости, был оптимистично настроенный дизайнер.

Рецепт алкогольного коктейля с интересным названием "Броманс" в ознаменование американо-северокорейского саммита несложный. Для приготовления напитка необходимо в определенной пропорции смешать темное пиво, текилу, диетическую колу и корейскую водку - соджу. Два последних ингредиента отсылают посетителей заведения к первым лицам США и КНДР Дональду Трампу и Ким Чен Ыну. Название коктейля указывает на нынешнее состояние отношений политиков. По крайней мере, так их видят в Сингапуре.

В другом баре клиентам подают коктейльную пару - "Трамп и Ким". Американская часть сета в сине-бело-красных тонах государственного флага США готовят на основе бурбона. В северокорейскую половину в темно-красном исполнении добавляют водку соджу. Кстати, напитки одинаковы по своей крепости. Как рассказал бармен, это позволяет исключить любые спекуляции на тему, кто из политиков сильнее.

Некоторые рестораны в Сингапуре активно используют актуальную международную повестку в своих многочисленных рекламных акциях. "Сделаем гармонию снова великой" - написано на баннере одного из заведений общественного питания. Переделанный лозунг предвыборной кампании Трампа - "Сделаем Америку снова великой" - узнается моментально.

Некоторые официанты надевают футболки с надписью "Возлюби врага своего", намекая на сложную эволюцию взаимоотношений Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые прошли путь от взаимных угроз и проклятий до комплиментов и доброжелательного настроя на предстоящее общение.

Кстати, в память о переговорах лидеров США и КНДР можно изготовить специальные медальоны из золота, серебра и некоторых других металлов.