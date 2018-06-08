В Совфеде ответили на заявление главы МИД Турции об "аннексии" Крыма

Заявление главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара не признает присоединение Крыма к России, не способствует улучшению климата в российско-турецких отношениях, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Сейчас не самое хорошее время подогревать конфликт между странами Запада и Россией. Это должен быть выбор крымского народа, а не мнение Чавушоглу", - заявил он РБК. Сенатор полагает, что высказывания турецкого министра вызвано желанием понравиться избирателям из числа крымских татар, их в Турции проживает порядка двух миллионов.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также считает, что слова министра иностранных дел Турции не способствуют улучшению российско-турецких отношений, которые в настоящий момент "самодостаточны, отвечают национальным интересам двух стран и не должны быть подвержены внешней конъюнктуре". Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

При этом Косачев отметил, что "Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов". "Можно предположить, что заявление министра - своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию", - добавил он.