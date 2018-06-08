В Совфеде ответили на заявление главы МИД Турции об "аннексии" Крыма

Новости

В аэропорту Кольцово заработала система Tax Free 14:52
Крымские ученые рассказали, когда в мире наступит ледниковый период 14:48
Застрявший в окне склада с шоколадом медведь попал на видео 14:48
В Саратове расследуют причинение травмы девушке на ипподроме 14:41
Япония направит помощь пострадавшим от извержения вулкана в Гватемале 14:30
В Челябинске пьяный мужчина обстрелял школьников 14:25
Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай 14:21
Министра тверского правительства задержали в Москве 14:20
На подъездах к Екатеринбургу ограничили движение автобусов 14:19
На участие в выборах мэра Москвы подали документы семь кандидатов 14:06
Владимир Путин стал первым обладателем ордена Дружбы КНР 14:00
Москва ценит поддержку Минска на международной арене 13:54
Собянин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы 13:44
Уничтоженные в Ингушетии боевики готовили теракт на Ураза-байрам 13:38
В воскресенье в Москве частично ограничат движение 13:32
Евразийский банк развития улучшил экономический прогноз для Беларуси 13:25
Свидетель в суде: Радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь Януковича 13:20
Под Саратовом ликвидировали открытое горение на полигоне 13:15
Музыкант Ник Кейв приедет в Петербург 13:08
В Ленобласти экс-директора бассейна задержали после обрушения потолка 13:05
На реке Уфы произошла утечка нефтепродуктов 13:02
ЦБ обсудит введение минимальных ставок по вкладам 12:54
Skoda вывела на тесты "заряженный" Kodiaq 12:52
Омский минстрой опроверг информацию о засыпанном метро 12:41
Погибшую после пластики девушку оперировали хирурги без спецподготовки 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 13:20
Рубрика: Власть

В Совфеде ответили на заявление главы МИД Турции об "аннексии" Крыма

Текст: Галина Мисливская
Заявление главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара не признает присоединение Крыма к России, не способствует улучшению климата в российско-турецких отношениях, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Сейчас не самое хорошее время подогревать конфликт между странами Запада и Россией. Это должен быть выбор крымского народа, а не мнение Чавушоглу", - заявил он РБК. Сенатор полагает, что высказывания турецкого министра вызвано желанием понравиться избирателям из числа крымских татар, их в Турции проживает порядка двух миллионов.

Фото: depositphotos.com
Власти Италии заявили о готовности обсуждать статус Крыма

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также считает, что слова министра иностранных дел Турции не способствуют улучшению российско-турецких отношений, которые в настоящий момент "самодостаточны, отвечают национальным интересам двух стран и не должны быть подвержены внешней конъюнктуре". Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

При этом Косачев отметил, что "Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов". "Можно предположить, что заявление министра - своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию", - добавил он.

Главное сегодня

СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй
Видео: Китайский оркестр исполнил "Катюшу" перед встречей Путина и Си Цзиньпина
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США