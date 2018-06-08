В США нашли похищенное 7 лет назад письмо Колумба

Иммиграционно-таможенная полиция США вернула Мадриду одну из копий письма Христофора Колумба. Церемония возвращения уникального документа состоялась в посольстве Испании в Соединенных Штатах.

Краткий отчет о своем первом путешествии в Америку мореплаватель направил своим покровителям после возвращения в Европу в 1493 году. Печатники размножили текст послания, которое начало распространяться по всему Старому свету.

До наших дней сохранились всего 80 копий. В 2011 году несколько документов похитили из европейских библиотек, напоминает РИА Новости.