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08.06.2018 06:28
Рубрика: В мире

Померялись умом и силой

В Бишкеке прошел фестиваль национальных видов спорта
Текст: Алена Табарина (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7586 (123)
Игра в тогуз коргоол развивает логику и математическое мышление. Фото: Антон Табарин Игра в тогуз коргоол развивает логику и математическое мышление. Фото: Антон Табарин
Игра в тогуз коргоол развивает логику и математическое мышление. Фото: Антон Табарин
Мастер-классы и показательные выступления по ордо, традиционной комплексной охоте салбурун, стрельбе из лука, а также масрестлингу и армрестлингу прошли в столице Киргизии в рамках фестиваля национальных видов спорта. Кроме того, организаторы мероприятия провели детско-юношеский турнир по интеллектуальной игре тогуз коргоол. Эти виды спорта будут представлены на III Всемирных играх кочевников, которые пройдут осенью.

В соревнованиях по тогуз коргоолу участвовало около сотни юных спортсменов из Бишкека и Чуйской области. Мальчики и девочки выходили на поединки строго по правилам: в национальной одежде, сняв обувь перед ковром, на котором им предстояло сыграть партию. Перед каждой парой спортсменов - контрольные часы. Действовать в игре нужно быстро и правильно. На досках с углублениями ребята быстро перекладывали множество пластмассовых шариков. От этого на весь зал был слышен бойкий перестук.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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- Выигрывает тот, кто наберет 82 шарика из 162, - пояснила тренер по тогуз коргоолу Жаныл Сагынбекова. - Это логическая национальная игра наподобие шахмат. Есть две стороны: черная и белая. Белая всегда начинает. Игрокам надо думать на три-четыре хода вперед. При расчетах применяются умножение, сложение и вычитание. Сегодня у многих детей интерес к этой игре даже больше, чем к шахматам.

10-летняя участница Аяна обыграла соперниц уже в четырех партиях. Это неудивительно, ведь девочка опытный игрок, и у нее твердая пятерка по математике.

- Если еще три тура выиграю, то займу первое место, - радостно сообщила она. - Играть в тогуз коргоол легко и очень интересно. Мне нравится математика. А здесь нужно считать.

Не менее оживленно прошел мастер-класс по игре мангала - турецкому собрату тогуз коргоола. Коренная сибирячка Людмила Андреевна с легкостью научилась высчитывать ходы и теперь азартно играла в мангалу с одной из посетительниц фестиваля.

- Я в Бишкеке впервые. В полном восторге от игры! В России подобных не встречала. - заявила женщина.

Испытать свою физическую силу каждый желающий мог в зонах масрестлинга (перетягивания палки) и армрестлинга. Мальчики, мужчины и даже девушки с интересом становились к специальному столу, чтобы побороться с соперником.

- Армрестлинг - одновременно и национальный, и интернациональный вид спорта. Это самый древний способ состязания среди мужчин, определенное мерило силы, - считает судья по армрестлингу Алексей Васильев.

У миниатюрной юрты, в традиционных киргизских костюмах и с настоящими ловчими птицами посетителей встречали представители Федерации по традиционной комплексной охоте салбурун. Особенно выделялся Кубанычбек Мамбетомур уулу в полной охотничьей экипировке с большим черным беркутом на руке.

Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости
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- Его зовут Кыран, - поделился охотник. - С таким беркутом можно смело пойти на лису и даже на волка. Если он пройдет отбор, то будет участвовать в комплексной охоте на играх кочевников в сентябре.

Двухгодовалый сокол-балобан другого охотника Сыртбека Имашева уже принят в участники игр. На прошлых соревнованиях, выступая в команде, он занял первое место. Несмотря на устрашающий вид, эти хищные птицы приручены и привыкли к людям. Некоторые позволяют себя гладить, сажать на руку. Поэтому почти каждый посетитель сфотографировался с ловчими птицами.

- Цель фестиваля - познакомить обычных людей с национальными видами спорта, о которых мало кто знает, - отметил представитель оргкомитета, специалист секретариата III Всемирных игр кочевников Белек Усенбеков. - Таким образом мы хотим возродить спортивные традиции кочевников.

Справка "РГ"

"Тогуз коргоол" дословно переводится как "девять горошин". Это киргизская и казахская народная игра. В ее основу положено число девять, считающееся у тюрков и монголов священным.

Масрестлинг - национальный вид спорта Якутии. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника или перетянуть его через доску, в которую упираются ноги соревнующихся.

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