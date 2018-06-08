В турецкой Анталье за день погибли два туриста из России

В турецкой провинции Анталья во время купания в море утонул турист из РФ.

По данным агентства Ihlas, трагедия произошла накануне в районе Конаклы, города Аланья. 31-летний россиянин Дмитрий Б. купался в море, однако через некоторое время отдыхающие на пляже заметили, что мужчина тонет. Спасатели вытащили захлебнувшегося туриста из воды, и он был срочно доставлен в местный госпиталь. Врачи пытались реанимировать россиянина, однако он скончался, не приходя в сознание.

Тело гражданина РФ доставлено в Институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья.

В Турции за минувший четверг погибли уже два российских туриста. Ранее сообщалось о гибели 50-летнего Сергея Володина, который по неизвестным пока причинам упал в номере отеля и сильно ударился головой. Россиянин от полученной травмы скончался в больнице Антальи.