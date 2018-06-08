В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой

Секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов получил обращение от депутатов Верховной Рады с требованием принять меры в связи с тем, что Киев теряет в Одессе "проукраинский контроль". Об этом заявил депутат Рады Игорь Луценко.

В частности, по словам Луценко, власти Одессы поддерживают антиукраинские организации и "пророссийские акции", что грозит потерей Одессы "по тому же сценарию, по какому мы теряем Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов", написал Луценко на своей странице в Facebook.

Кроме того, Луценко обратился к главе СНБО с просьбой провести заседание по ситуации в Одессе, поскольку потеря контроля на третьим по величине городом Украины угрожает национальным интересам Украины.

При этом некоторые политологи считают, что такими заявлениями Луценко хочет получить рычаги влияния в Одессе на фоне требований ЕС провести на Украине досрочную приватизацию, которая должна коснуться и одесских портовых мощностей.