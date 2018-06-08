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08.06.2018 18:31
Рубрика: Спорт

Получили перстни

"Вашингтон" Овечкина, Кузнецова и Орлова впервые в истории выиграл кубок Стэнли
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7588 (125)
8 июня за океаном завершилась финальная серия за Кубок Стэнли. Клуб "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории выиграл главный трофей НХЛ, одолев в пяти матчах "Вегас Голден Найтс" - 4:1.

Решающий, пятый матч серии Кубка Стэнли состоялся на площадке "Вегаса", но порадовать своих болельщиков "Рыцари" не смогли. "Вашингтон", в составе которого великолепно проявили себя Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, был сильнее - 4:3!

Таким образом, количество российских обладателей Кубка Стэнли, которые получат памятные перстни от лиги, увеличилось на три человека. Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32 (12+20) очками, Александр Овечкин идет следом с 27(15+12) очками, а защитник Дмитрий Орлов набрал 8 (2+6) очков.

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/ Reuters
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Кроме того, 32-летний Овечкин получил Конн Смайт Трофи, приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Александр Великий - второй в истории НХЛ обладатель Конн Смайт Трофи из России. В 2009 году этот приз выигрывал Евгений Малкин.

Разумеется, что, комментируя журналистам успех своей команды, Овечкин не скрывал эмоций:

- Просто невероятные ощущения! Я так счастлив за своих одноклубников, за наших болельщиков, особенно за тех, кто приехал сюда, за моих родителей, мою семью и всех моих друзей. В начале сезона говорил, что мы не будем на вторых ролях и постараемся показать лучший хоккей. Сейчас не имеет значения, как мы играли и что было ранее - мы выиграли Кубок Стэнли. Как я стал лидером команды? Не знаю, это пришло само.

Интересно, что в финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" Александр Овечкин играл в нагруднике с символикой ярославского "Локомотива". Напомним, в сентябре 2011 года в результате авиакатастрофы под Ярославлем погибли все хоккеисты местного клуба, отправлявшиеся на первую игру четвертого сезона КХЛ в Минск.

Тем временем

Еще один подарок готовит Овечкину его супруга - Анастасия Шубская. Как сообщила клубный журналист столичной команды Изабелль Хуршудян в Twitter, в семье хоккеиста в скором времени ожидается прибавление.

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