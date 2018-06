Видео: викинги на ящерах в русском трейлере "Как приручить дракона 3"

YouTube-канал Universal Pictures Russia порадовал многочисленных энтузиастов популярной фэнтезийной франшизы "Как приручить дракона" локализованным трейлером третьего полнометражного мультфильма серии. Где осевые персоналии, разумеется, прежние: ящеры и летающие на них викинги. Данное - эпилог, увершие трилогии, и авторы сулят, что он - эпичен.

"Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова…", - обрисовывает ситуацию синопсис.

Добавляя, что в триквеле заматеривший Иккинг и его рептилия Беззубик "столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого".

How to Train Your Dragon: The Hidden World поставил все тот же Дин ДеБлауа, за обе предыдущие части, к слову, номинировавшийся на "Оскар". Плюс известный по франшизе "Лило и Стич" и "Мулан".

Первый "Дракон" вышел в 2010-м и заработал в прокате без малого полмиллиарда долларов, будучи вознесенным критиками до небес. Сиквел появился через четыре года и собрал почти 622 миллиона. Притом, что имел меньший, чем стартовый фильм, бюджет.

Премьера финала саги - 21 февраля 2019 года.