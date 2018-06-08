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08.06.2018 15:10
Рубрика: Общество

Вильфанд покинет пост директора Гидрометцентра

Текст: Ольга Игнатова

Возглавлявший последние 17 лет Гидрометцентр России Роман Вильфанд официально уйдет с должности директора 13 июня, когда ему исполнится 70 лет.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщил сегодня на пресс-конференции сам Вильфанд, он переходит на работу в качестве научного руководителя организации. "Я перехожу в должность вполне симпатичную", - уточнил глава Гидрометцентра. Он напомнил, что по закону предельный возраст нахождения в должности директора НИИ составляет 65 лет. Но в особых случаях - по ходатайству ученого совета и коллектива - разрешается находиться в должности до 70 лет, но не более. Вильфанд считает это очень разумным подходом.

Как рассказал "Российской газете" Вильфанд, с 14 июня исполняющим обязанности директора Гидрометцентра становится Дмитрий Киктёв, который сегодня работает заместителем директора по науке. Ему 59 лет. Утверждать его в должности директора будет Росгидромет. На это уйдет несколько дней. "Дмитрий Борисович - высочайшего уровня специалист и прекраснейший человек", - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" Роман Вильфанд.
 

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