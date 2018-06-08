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08.06.2018 19:16
Рубрика: Власть

Володин: Парламентарии должны брать пример с Путина и Меркель

Текст: Галина Мисливская

Интенсивность обмена визитами парламентариев России и Германии оставляет желать лучшего, особенно на фоне активности встреч президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе беседы с вице-президентом германского Бундестага Томасом Опперманом.

По словам главы нижней палаты парламента, отношения России и Германии "в рамках парламентского измерения были некоторое время менее активны". "Я бы даже сказал, что на очень низком уровне. Хорошо, что это все позади, наши встречи за последнее время во многом говорят об этом", - цитирует Володина ТАСС. "Если говорить о количестве встреч нашего президента и канцлера Меркель, надо признать, что парламент выглядит очень блекло на этом фоне, исходя из того, что наши контакты, можно считать, были практически заморожены", - добавил глава нижней палаты российского парламента.

Фото: AP Photo/Markus Schreiber
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе Госдумы, до 2014 года парламентские связи между ГД и Бундестагом ФРГ носили интенсивный и регулярный характер, однако после кризиса на Украине с германской стороны контакты были на некоторое время приостановлены. В конце 2016 года они снова оживились, в основном за счет визитов в Россию представителей Бундестага ФРГ. Президенту Бундестага ФРГ неоднократно направлялись приглашения посетить РФ с официальным визитом, однако, ниодно из них до сих пор не реализовано.

В свою очередь, Томас Опперман высказался за продолжение диалога между Россией и Германией, особенно по сложным вопросам. "У нас наблюдается существенное расхождение во времени, у нас есть конфликты по некоторым вопросам, в частности по Украине, когда дело касается прав человека, но считаем, что посредством диалога можно приблизить решение проблемы", - приводит его слова "Интерфакс".

Германская сторона, добавил он, надеется, что предстоящая 11 июня встреча глав МИД "норманской четверки" пройдет успешно. "Мы очень рады предстоящей в Берлине встрече в нормандском формате и (надеемся) что удастся добиться долгосрочного прекращения огня и добиться продвижения по Минским соглашениям", - сказал вице-президент Бундестага. По его словам, в Берлине очень бы хотели, чтобы в Донбассе был мир.

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