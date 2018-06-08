Вышел первый трейлер фильма "Ничего хорошего в отеле "Эль-Рояль"

Двуличные незнакомцы превращаются в тарантиновских пауков в банке в первом трейлере и на постере камерного триллера "Ничего хорошего в отеле "Эль-Рояль".

За драматургию и постановку криминально-синефильского проекта, обладающего немалой долей черного блюзового юмора и ранее проходившего под названием "Тяжелые времена в "Эль-Рояль", отвечает режиссер постхоррора "Хижина в лесу" Дрю Годдард.

#movie #poster 'Bad Times at the El Royale' starring Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm and Chris Hemsworth!#ElRoyaleMovie In Theaters October 5 pic.twitter.com/gSQ2iz3emH — Can'tSleepWon'tSleep (@CSWSpodcast) June 8, 2018

Действие фильма, который позиционируется как триллер с мистическим уклоном, будет происходить в 1960-х годах в стоящем на границе двух штатов отеле "Эль-Рояль" на озере Тахо, где собралась группа людей. У каждого свои интересы, но в итоге они вынуждены объединиться ввиду загадочных обстоятельств.

За одну ночь героям сгущающихся триллер-туч предстоит избавиться от шлейфа прежних грехов, ведь в противном случае утро для них станет настоящим инквизитором.

Отметим, что ранее за одной из главных ролей был закреплен Рассел Кроу, которого позже сменил Джон Хэмм.

В остальных ролях: Крис Хемсворт, Джефф Бриджес, Дакота Джонсон, Дакота Фаннинг, Том Холланд, Кэйли Спэни, Ник Офферман, Синтия Эриво и др.

Релиз картины в РФ запланирован на 11 октября 2018 года.