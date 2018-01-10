Дакота Джонсон сыграет в "Тяжелых временах в Эль-Рояль"

Дакота Джонсон поможет пережить Крису Хемсворту и Джеффу Бриджесу "Тяжелые времена в Эль-Рояль", сообщает ComingSoon.

Постановкой проекта занимается Дрю Годдард ("Хижина в лесу").

Помимо Хемсворта и Бриджеса, компанию звезде "50 оттенков серого" составят Расселл Кроу, Дакота Фаннинг, Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой", Кэйли Спэни и певица Бейонсе).

"Тяжелые времена в Эль-Рояль" позиционируются как триллер с мистическим уклоном, действие будет происходить в 1960-х годах в пустующем отеле "Эль-Рояль" на озере Тахо, где собралась группа людей. У каждого свои интересы, но в итоге они вынуждены объединиться ввиду загадочных обстоятельств.

Среди возможных участников действия упоминаются продавец пылесосов, две женщины с криминальным прошлым, лидер культа, портье и афроамериканская певица.

Годдард возьмет на себя обязанности постановщика, сценариста и продюсера проекта.

Релиз картины в РФ запланирован на 11 октября 2018 года.