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Дакота Джонсон сыграет в "Тяжелых временах в Эль-Рояль"

Новость 10.01.2018, 13:51 | Текст: Генри Достоевский

Дакота Джонсон поможет пережить Крису Хемсворту и Джеффу Бриджесу "Тяжелые времена в Эль-Рояль", сообщает ComingSoon.

Постановкой проекта занимается Дрю Годдард ("Хижина в лесу").

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо Хемсворта и Бриджеса, компанию звезде "50 оттенков серого" составят Расселл Кроу, Дакота Фаннинг, Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой", Кэйли Спэни и певица Бейонсе).

"Тяжелые времена в Эль-Рояль" позиционируются как триллер с мистическим уклоном, действие будет происходить в 1960-х годах в пустующем отеле "Эль-Рояль" на озере Тахо, где собралась группа людей. У каждого свои интересы, но в итоге они вынуждены объединиться ввиду загадочных обстоятельств.

Среди возможных участников действия упоминаются продавец пылесосов, две женщины с криминальным прошлым, лидер культа, портье и афроамериканская певица.

Годдард возьмет на себя обязанности постановщика, сценариста и продюсера проекта.

Релиз картины в РФ запланирован на 11 октября 2018 года.

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