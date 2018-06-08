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Вышел первый трейлер продолжения культового слэшера Хэллоуин"

Новость 08.06.2018, 19:55 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Туалетная смерть с зубами и нож в печень от вернувшегося Майкла Майерса - в первом трейлере возрожденного "Хэллоуина".

В режиссерском кресле прямого продолжателя оригинальной культовой ленты 1978 года, снятой Джоном Карпентером, на сей раз разместился Дэвид Гордон Грин ("Ананасовый экспресс", "Взрослые игры"). В написании сценария ему помогали Дэнни МакБрайд и Джефф Фрэдли.

В центре истории окажется небольшая кинобригада документалистов, которая приезжает навестить знаменитого маньяка в тюрьме, чтобы показать ему свой проект-ретроспективу той самой убийственной ночи. Однако Майерс сбегает из-за решетки, вновь нахлобучивает свою маску и готов убивать всех, кто мешает ему встретиться с Лори Строуд (Джейми Ли Кертис).

Фото: kinopoisk.ru
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Но на сей раз женщина, у которой уже появилась семья - дочь Карен (Джуди Грир) и внучка Эллисон (Энди Мэтичак), - тщательно подготовилась, тренируясь на манекенах, и готова встретить главный страх своей жизни во всеоружии.

Не лишним будет отметить, что ходили слухи о якобы плохо принятой зрителями на тестовых просмотрах предварительной версии. И, согласно тем же слухам, в результате этого режиссером были затеяны досъемки и пересъемки, а также была сдвинута дата выхода.

Также создатели подчеркивают, что это не перезапуск и не ремейк, а именно продолжение оригинальной картины, которая будет игнорировать всевозможные сиквелы, приквелы и т.д.

На роль внучки Эллисон претендовали также Люси Хейл и Эмма Робертс.

Сам Карпентер выступил продюсером и композитором картины.

Премьера "Хэллоуина" состоится 18 октября 2018 года.

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