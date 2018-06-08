Вышел русский трейлер музыкальной драмы с Леди Гагой "Звезда родилась"

Очередной ремейк музыкальной драмы "Звезда родилась" (A Star Is Born) обзавелся первым трейлером. Включая локализованный - он доступен на YouTube-канале WBRussia. И, что логично, по большей части состоит из песнопений. Написанных, к слову, специально для этой ленты.

Оригинальная "Звезда" вышла в 1937-м, взяв "Оскар" за лучший сюжет. Первый ремейк случился в 54-м - с Джуди Гарленд, следующий - в 76-м, с Барброй Стрейзанд ("Оскар" за лучшую песню).

Нынешняя версия, мировая премьера которой запланирована на октябрь, - режиссерский дебют Брэдли Купера (изначально планировался Клинт Иствуд). Он же сыграл главную мужскую роль. А также выступил продюсером и сценаристом.

Сюжетные вариации если и есть, то почти минимальны: фильм расскажет "о молодой певице Элли и ее пути на звездный Олимп с помощью увядающего исполнителя кантри".

"Молодую Элли" сыграла эпатажная 32-летняя Леди Гага.

Плюс задействованы Сэм Эллиотт, Грег Гранберг, Майкл Харни, певица Холзи (Эшли Николетт Франжипани).