Вышел трейлер сериала с Джимом Керри про мистера Пиклза

Джим Керри поддается экзистенциальной клоунской тоске в бумажных декорациях первого тизера сериала Мишеля Гондри "Ребячество".

Новая работа дуэта выдумщиков, за плечами которых культовая лента "Вечное сияние чистого разума", посвящена персонажу по имени Джефф и по прозвищу мистер Пиклз (не путать с одноименным мультфильмом).

Его детское шоу, который является этакой смесью "Спокойной ночи, малыши", "Улицы Сезам" и "Маппет-шоу", обожают дети и их родители, а любые иные передачи с его участием имеют сногсшибательные рейтинги и приносят нехилые дивиденды.

Но в жизни экранный клоун, радуя других, разумеется, не очень-то и счастлив. Его немаленькая и очень любимая семья начинает распадаться, а сам он оказывается бессилен что-либо сделать и это сильно угнетает детского комика.

Время сказок прошло, считает Джефф, и в итоге депрессивный нерв облачками начинает просачиваться в его розовый экранный мир, в котором всегда нужно улыбаться, несмотря ни на что.

В качестве продюсеров выступят также Джейсон Бейтман ("Задержка в развитии", "Озарк"), Раффи Эдлан ("Зеленый шершень") и Майкл Агилар ("Отступники").

Среди создателей сериала числится также Дейв Холстейн ("Дурман", "Умираю со смеху", "На грани").

Премьера шоу запланирована на склонном к экспериментам канале Showtime 9 сентября.