Желающих оспорить кадастровую стоимость недвижимости стало меньше

Росреестр впервые зафиксировал снижение числа обращений о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости.

В январе-апреле специально созданные для этих целей комиссии рассмотрели около 7,1 тысячи заявлений - на 13,5% меньше, чем в это время в 2017 году.

Рано или поздно вал заявлений должен был начать спадать, говорят эксперты. Уведомления об уплате налога на имущество, рассчитанного исходя из кадастровой, а не более низкой инвентаризационной, стоимости объектов, собственники получили еще в 2016 году. Для многих он увеличился в разы. Началось массовое оспаривание результатов оценки в судах и комиссиях при Росреестре. Одновременно с этим росло качество оценок и переоценок. Возможно, с этим как раз и связано то, что заявлений на пересмотр кадастровой стоимости сейчас стало меньше, отмечает Сергей Свиридов, начальник аналитического департамента компании А1.

Впрочем, пока непонятно, насколько устойчивым будет этот тренд. В первом квартале был пусть небольшой, но все-таки рост числа обращений - 5,3 процента.

По данным Росреестра, больше всего заявлений подается в отношении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков. По другим объектам недвижимости - домам, квартирам и прочим сооружениям - их меньше в разы. Более чем в половине случаев (58% по итогам января-апреля) решение принимается в пользу заявителей.

Сейчас Минэкономразвития совместно с Росреестром готовят предложения по совершенствованию методики кадастровой оценки. Доработать ее по итогам мартовского послания Федеральному Собранию распорядился президент Владимир Путин. Срок выполнения поручения - 15 июля.

В Росреестре первоочередной задачей считают разработку механизмов определения кадастровой стоимости, основанных на использовании сведений о реальных рыночных ценах на объекты недвижимости.

В свое время такая попытка уже была сделана, говорит председатель Комиссии по кадастровой оценке Общественного совета при Росреестре Алексей Каминский. В России появилась автоматизированная информационная система мониторинга рынка недвижимости, куда стали размещать данные по сделкам. Она существует и сейчас, но есть вопросы к качеству наполнения, уточняет он.

По словам Каминского, проблема в том, чтобы сами участники сделок с недвижимостью указывали реальную стоимость договоров купли-продажи. В отношении граждан сейчас действует правило, что если человек, например, продает квартиру за миллион рублей, а ее кадастровая стоимость составляет 10 миллионов, то налог он будет платить с 70 процентов от кадастровой стоимости. То есть гражданам невыгодно занижать стоимость сделки. Но это только первый шаг. Необходимо, чтобы реальную информацию давал и бизнес. "В моем понимании проблему можно решить, если серьезные сделки будут сопровождаться отчетом независимых оценщиков. Понятно, что здесь тоже могут быть злоупотребления, но их будет значительно меньше", - полагает Каминский.

В Росреестре также считают важным создание в России эффективных инструментов для пересмотра кадастровой стоимости недвижимости и исправления ошибок, которые не влекли бы финансовых и временных затрат для собственников.

Алексей Каминский напоминает, что уже есть закон 237-ФЗ о государственной кадастровой оценке. Там предусмотрено, что государственные кадастровые должны устранять четыре типа ошибок, в том числе системные технические и системные методические.

"Условно говоря, если выяснилось, что квартира не в монолитном доме, а в панельном, а у государственных кадастровых оценщиков на момент оценки информации об этом не было (кадастровые оценщики не осматривают каждый объект оценки. - прим. ред.), они обязаны будут пересчитать кадастровую стоимость всех квартир в этом доме. То есть достаточно будет обращения одного собственника, чтобы все остальные получили пересчет", - поясняет Алексей Каминский.

Первые отчеты, по которым можно будет провести такую процедуру, появятся в этом году. Сначала в фонд данных федеральной кадастровой оценки будут выложены проекты отчетов. После этого в течение двух месяцев еще до утверждения результатов налогоплательщики могут направить замечания по своим объектам и исправить ошибки до утверждения. После утверждения результатов также можно будет устранять, в том числе и системные ошибки.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"