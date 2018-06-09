Аксаков: Закон о страховании жилья от ЧС может быть принят в июне-июле

Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций может быть принят до конца весенней сессии парламента, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас идет согласование поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению. Пока все идет нормально, разногласий, вроде, нет. Рассчитываю если не в июне, то в июле закон принять", - заявил он РИА Новости.

По его словам, при подготовке к основному чтению будут учтены все предложения, которые высказывались в последнее время. "Например, то, что будет создаваться определенный фонд, который будет перестраховываться за счет отчислений от страхования жилья всех остальных страховых компаний. И та сумма, которую страховые компании будут зачислять на отдельный счет в перестраховочную компанию, она будет идти на выполнение обязательств по возмещению ущерба", - рассказал Аксаков.

При этом государство сможет добавить сумму, которое оно готово потратить на возмещение ущерба. "Но будет лимит возмещения для всех, а свыше этого лимита смогут получать только те, кто застраховал свое жилье", - подчеркнул депутат.