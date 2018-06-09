Беларусь настроена конструктивно решать проблемы в отношениях с Ираном

Беларусь, у которой, по словам Александра Лукашенко, "существует уже определенная история отношений с Тегераном", настроена конструктивно решать проблемы в диалоге с этой страной. Об этом президент Беларуси заявил в субботу на встрече с главой Ирана Хасаном Роухани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, передает БЕЛТА.

"У нас не просто от года к году улучшаются отношения - у нас есть уже целая история отношений", - напомнил Александр Лукашенко. Он отметил, что не единожды бывал в Иране и хорошо знает, с какими проблемами сталкивалась страна и какие трудности существуют в белорусско-иранских отношениях. "И мы полны решимости эти проблемы решать, - заявил глава РБ, обращаясь к своему коллеге. - Беларусь готова к развитию отношений с вашей страной настолько, на сколько вы этого желаете".

В свою очередь, Хасан Роухани вспомнил о своей предыдущей встрече с белорусским лидером, которая состоялась три года назад в столице Башкирии - Уфе, и тоже на полях саммита ШОС. После нее он дал поручение министру промышленности, чтобы он приехал с визитом в Беларусь для обсуждения, "как нам дальше развивать двусторонние отношения и разрешить все проблемные вопросы. Думаю, что до оптимального уровня в отношениях нам пока еще далеко, но сегодня мы находимся на уровне намного лучшем, чем раньше", - сказал иранский лидер.