Президент США Дональд Трамп высоко оценил усилия КНДР по подготовке к саммиту с США в Сингапуре 12 июня.

"Мы ценим совместную работу с Северной Кореей. Они очень хорошо с нами работают. Пока все хорошо", - сообщил Трамп журналистам.

"Я отправляюсь в Сингапур с миссией мира, - подчеркнул американский президент. - Мы действительно считаем, что Северная Корея вскоре может стать прекрасным местом. Мы высоко ценим нашу совместную работу с Северной Кореей (по организации саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном). Посмотрим, что произойдет".

Трамп также выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын "хочет сделать нечто великое для своей страны".