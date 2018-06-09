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09.06.2018 23:03
Рубрика: Спорт

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

Текст: Данила Жиляев

В Канаде завершилась квалификация очередного этапа "Формулы-1". Лучший результат показал пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

Время немецкого гонщика составило 1:10,764 секунды. Совсем ненамного он опередил Валттери Боттаса из "Мерседеса", который свой лучший круг преодолел за 1:10.857. Замкнул же тройку представитель "Ред Булла" Макс Ферстаппен - 1:10,937.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не сумел пробиться во второй сегмент квалификации. Со временем 1:13,643 он занял 18-ю строчку, уступив одну позицию партнеру по команде Лэнсу Строллу.

Гонка Гран-при Канады состоится в воскресенье, 10 июня. Старт запланирован на 21:00 по московскому времени.

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