Фонд защиты прав дольщиков инициировал банкротство Urban Group

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства сообщил об использовании механизма банкротства в отношении компании Urban Group. Это решение принято по результатам проводимой проверки подмосковного застройщика с целью защиты прав и интересов граждан, которые купили квартиры в объектах Urban Group, подчеркнули в фонде.

9 июня в Арбитражный суд Московской области было подано исковое заявление о банкротстве пяти компаний-застройщиков группы. Это ООО "Экоквартал" ( ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (ЖК "Лайково").

В фонде пояснили, что использование процедуры банкротства является единственно возможным механизмом скорейшей передачи строящихся квартир дольщикам. Также этот механизм позволяет привлекать к достройке нового застройщика. В случае признания компаний-застройщиков Urban Group банкротами, финансирование строительства будет возобновлено в течение двух-трех месяцев с использованием ресурсов фонда.