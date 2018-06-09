Генсек ООН планирует встретиться с Путиным во время ЧМ-2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует провести переговоры с главой России Владимиром Путиным в рамках посещения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Sputnik Mundo со ссылкой на представителя Гутерреша Стефана Дюжаррики.

"Он проведет двустороннюю встречу с президентом Путиным и посетит один из матчей", - отметил Дюжаррик.

Представитель главы ООН также подчеркнул, что встречу планируется организовать 20 июня. В этот день на московском стадионе "Лужники" состоится матч Португалия-Марокко.