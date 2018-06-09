"Голден Стейт" в шестой раз стал чемпионом НБА

За океаном завершился очередной розыгрыш чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В шестой раз титул выиграли "Голден Стейт Уорриорз".

В финале они взяли верх над "Кливлендом", выиграв серию 4-0. Решающая встреча, которую "воины" проводили на выезде, завершилась победой гостей со счетом 108:85 (34:25, 27:27, 25:13, 22:20). Стоит отметить, что эти команды встречались между собой уже в четвертом финале подряд, и в третий раз чемпионство завоевали "Уорриорз".

Самым результативным игроком заключительного матча финала сезона-2017/18 стал защитник "Голден Стейт" Стефен Карри, набравший 37 очков. А его партнер по команде Кевин Дюрант оформил трипл-дабл - 20 очков, 12 подборов, 10 передач. Именно он был признан самым ценным игроком серии, которая завершилась "всухую" впервые с 2007 года.

В составе хозяев самым результативным оказался Леброн Джеймс, однако он набрал "всего" 23 очка - от него болельщики могли ждать большего. Впрочем, один из лучших игроков НБА последних лет не смог довести матч до конца из-за травмы, которую он получил в третьей четверти. Какое-то время после этого он еще провел на площадке, однако за несколько минут до конца встречи покинул паркет.

Ему оставалось совсем немного, чтобы побить рекорд Майкла Джордана 1992 года - тогда "Воздушный Джордан" набрал 759 очков в 22 играх плей-офф. У Леброна на момент его ухода с площадки в заключительном матче было 748 очков при аналогичном количестве встреч. Впрочем, несмотря ни на что, он уже стал великим - в этом уверен российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов, еще накануне матча назвавший Джеймса величайшим игроком в истории НБА.

"Я уже говорил, что для меня Леброн - самый великий баскетболист за всё время существования НБА. А проводит он лучший сезон или такой у него только впереди - загадка, - приводят слова Мозгова "Известия". - Он один из немногих игроков, кто стал великим еще в ходе карьеры. Обычно баскетболисты получают такой статус примерно через пять лет после ухода из большого спорта. Представьте, что будет, когда Леброн закончит с баскетболом и все начнут анализировать его феноменальную статистику".