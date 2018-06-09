Южнокорейских журналистов выдворят из Сингапура за вторжение к послу КНДР

Власти Сингапура решительно отреагировали на скандал с южнокорейскими журналистами, снимавшими резиденцию посла Северной Кореи. В преддверии встречи лидеров США и КНДР два репортера телерадиовещательной компании KBS будут выдворены из страны и покинут ее ближайшим рейсом, а еще один, который был замешан в инциденте, также собирается "добровольно" улететь из Сингапура. Об этом сообщило южнокорейской издание Hankook Ilbo со ссылкой на источники.

8 июня стало известно о задержании властями Сингапура одного репортера телеканала KBS. Согласно попавшей в СМИ информации, он вел съемку на том из объектов северокорейцев, где это было запрещено. Северяне сами задержали нарушителя и передали его местной полиции, потребовав принять соответствующие меры. Позже выяснилось, что полиция Сингапура ранее задержала четырех сотрудников СМИ Южной Кореи. Все они прибыли в страну в связи с ожидающимся 12 июня историческим саммитом президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Судя по новой информации, задержана была группа из трех южнокорейских репортеров KBS и их переводчик. Южанам придется покинуть страну в ближайшее время. "Полиция Сингапура приняла решение выдворить двух южнокорейских журналистов за незаконное вторжение на территорию резиденции посла КНДР, а также за незаконную съемку. Объявление будет сделано в ближайшее время”, - цитирует издание анонимный источник. Он добавил, что третий южнокорейский журналист с того же телеканала тоже был задержан и допрошен. Хотя он формально не нарушал правила и ждал своих коллег, стоя за границей территории резиденции, он также "принял решение добровольно досрочно уехать из Сингапура”. Выдворенным же придется взять билеты на ближайший рейс на родину после официального объявления.

Представитель полиции Сингапура заявил, что все иностранцы обязаны соблюдать законы страны пребывания, в противном случае власти будут жестко реагировать. По словам источника, полиция вынуждена была принять меры, так как северокорейская сторона дала скандалу официальный ход. Вместе с тем в Сингапуре решили ограничиться мягкой мерой в виде выдворения, хотя за подобные нарушения репортеры могли получить вплоть до трех месяцев тюрьмы. "Власти решили не создавать ненужной шумихи и раздувать скандал с учетом приближающегося саммита”, - сообщил источник газете.

Телерадиовещательный канал KBS заявил, что примет любое решение властей Сингапура и принес извинения за действия журналистов.

Отметим, что южнокорейские пользователи интернета, в основном, критически отнеслись к действиям репортеров. Новость про возможное выдворение сопровождают комментарии, в которых корейцы говорят, что журналисты "опозорили страну".