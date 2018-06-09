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09.06.2018 10:44
Рубрика: В мире

Южнокорейских журналистов выдворят из Сингапура за вторжение к послу КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Власти Сингапура решительно отреагировали на скандал с южнокорейскими журналистами, снимавшими резиденцию посла Северной Кореи. В преддверии встречи лидеров США и КНДР два репортера телерадиовещательной компании KBS будут выдворены из страны и покинут ее ближайшим рейсом, а еще один, который был замешан в инциденте, также собирается "добровольно" улететь из Сингапура. Об этом сообщило южнокорейской издание Hankook Ilbo со ссылкой на источники.

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8 июня стало известно о задержании властями Сингапура одного репортера телеканала KBS. Согласно попавшей в СМИ информации, он вел съемку на том из объектов северокорейцев, где это было запрещено. Северяне сами задержали нарушителя и передали его местной полиции, потребовав принять соответствующие меры. Позже выяснилось, что полиция Сингапура ранее задержала четырех сотрудников СМИ Южной Кореи. Все они прибыли в страну в связи с ожидающимся 12 июня историческим саммитом президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Судя по новой информации, задержана была группа из трех южнокорейских репортеров KBS и их переводчик. Южанам придется покинуть страну в ближайшее время. "Полиция Сингапура приняла решение выдворить двух южнокорейских журналистов за незаконное вторжение на территорию резиденции посла КНДР, а также за незаконную съемку. Объявление будет сделано в ближайшее время”, - цитирует издание анонимный источник. Он добавил, что третий южнокорейский журналист с того же телеканала тоже был задержан и допрошен. Хотя он формально не нарушал правила и ждал своих коллег, стоя за границей территории резиденции, он также "принял решение добровольно досрочно уехать из Сингапура”. Выдворенным же придется взять билеты на ближайший рейс на родину после официального объявления.

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Представитель полиции Сингапура заявил, что все иностранцы обязаны соблюдать законы страны пребывания, в противном случае власти будут жестко реагировать. По словам источника, полиция вынуждена была принять меры, так как северокорейская сторона дала скандалу официальный ход. Вместе с тем в Сингапуре решили ограничиться мягкой мерой в виде выдворения, хотя за подобные нарушения репортеры могли получить вплоть до трех месяцев тюрьмы. "Власти решили не создавать ненужной шумихи и раздувать скандал с учетом приближающегося саммита”, - сообщил источник газете.

Телерадиовещательный канал KBS заявил, что примет любое решение властей Сингапура и принес извинения за действия журналистов.

Отметим, что южнокорейские пользователи интернета, в основном, критически отнеслись к действиям репортеров. Новость про возможное выдворение сопровождают комментарии, в которых корейцы говорят, что журналисты "опозорили страну".

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