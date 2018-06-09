Из-за стрельбы приостановил работу аэропорт в центре Рио-де-Жанейро

Из-за перестрелки была приостановлена работа аэропорта Сантос Дюмон, расположенного в центре Рио-де-Жанейро. В администрации воздушной гавани заявили, что ЧП не привело к задержкам рейсов.

Как сообщает ТАСС, в ходе операции по поимке опасных преступников полицейские применили табельное оружие. Из-за этого также пришлось остановить популярную у туристов канатную дорогу, позволяющую попасть на гору Сахарная голова. Это одна из главных достопримечательностей города.

Около ста человек, уже находящиеся на смотровой площадке, два часа не могли спуститься вниз.