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09.06.2018 01:20
Рубрика: В мире

Из-за стрельбы приостановил работу аэропорт в центре Рио-де-Жанейро

Из-за перестрелки была приостановлена работа аэропорта Сантос Дюмон, расположенного в центре Рио-де-Жанейро. В администрации воздушной гавани заявили, что ЧП не привело к задержкам рейсов.

Депутат застрелена в центре Рио-де-Жанейро

Как сообщает ТАСС, в ходе операции по поимке опасных преступников полицейские применили табельное оружие. Из-за этого также пришлось остановить популярную у туристов канатную дорогу, позволяющую попасть на гору Сахарная голова. Это одна из главных достопримечательностей города.

Около ста человек, уже находящиеся на смотровой площадке, два часа не могли спуститься вниз.

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