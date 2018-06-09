Израильские военные убили еще четырех палестинцев

Четыре палестинца погибли, еще почти 700 человек пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.

По данным еврейского государства, в акции протеста участвуют около 10 тысяч палестинцев. Они жгут шины, кидают камни и самодельные взрывные устройства, запускают воздушные шары с целью вызвать пожары на противоположной стороне границы.

В ответ израильские военнослужащие используют спецсредства, в том числе огнестрельное оружие. В Иерусалиме подчеркивают, что действуют в рамках закона. Главная задача - не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".

С 30 марта в стычках с израильтянами погибли более 120 палестинцев, тысячи пострадали от пуль и газа, напоминает РИА Новости.