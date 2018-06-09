Кения намерена удвоить поставки чая в Россию к 2022 году

К 2020 году Кения планирует увеличить объемы производства чая до 500 тонн в год (440 тонн было произведено в прошлом году). При этом экспорт чая в Россию будет увеличен - в 2017 году Кения поставила в Россию более 16 тысяч тонн чая, а к 2022 году этот объем планируется удвоить, рассказал "Российской газете" директор Чайного директората Агентства по сельскому хозяйству и продовольствию Кении Сэмюэль Огола.

Такие амбициозные планы подкреплены статистикой: около 95 процентов россиян, по данным NeoAnalytics, пьют чай. Большинство предпочитают черный байховый пакетированный, но есть и тенденция к росту спроса в премиум-сегменте, а также в альтернативных направлениях (травяной, фруктовый чай, экзотические сорта). Кения готова ответить на этот спрос - страна производит около 50 различных видов чая высокого качества, в том числе черный, зеленый, белый, пурпурный.

Отличие кенийского чая от других в том, что 60 процентов продукта производится на небольших семейных плантанциях - их в стране более 700 тысяч. Причем в производство берут только верхние листочки чайного куста - в них содержится больше всего танина и эфирных масел, поэтому чай получается высшего качества. Чай именно с таких плантаций поставляется в Россию. Он выращивается без использования пестицидов и считается самым экологически чистым.

Для продвижения и популяризации кенийского чая в России разрабатывается маркетинговая стратегия. Делегация африканской страны во главе с господином Огола посетила Москву и Санкт-Петербург для проведения переговоров и обсуждения сотрудничества с крупнейшими игроками российского чайного бизнеса. "Кения сегодня - один из крупнейших поставщиков черного чая на мировой рынок, - рассказал господин Огола. - В 2017 году, по статистике Восточно-Африканской чайной торговой ассоциации (EATTA), Кения экспортировала 415 тысяч тонн чая".

В топ-5 приоритетных рынков, по его словам, входят Пакистан, Египет, Судан, Великобритания и ОАЭ. Россия на шестом месте. Раньше, отметил господин Огола, Россия получала кенийский чай через Великобританию, которая закупала продукт в Кении и затем продавала его в Европу под своими брендами, в том числе в Россию. Прямого контакта между кенийскими производителями и российскими потребителями не было.

Сейчас Кения готова предложить россиянам более широкий выбор. " Россия - стратегически важный рынок сбыта для нас, и мы приложим все усилия для того, чтобы укрепить позиции Кении в России и наладить взаимовыгодное сотрудничество с российскими партнерами", - подчеркнул господин Огола.