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09.06.2018 15:37
Рубрика: Власть

Косачев сожалеет о решении парламента Нидерландов по катастрофе МН17

Текст: Галина Мисливская
Решение нижней палаты парламента Нидерландов признать Россию виновной в гибели рейса МН17 в небе над Донбассом политизировано и не может не вызывать сожаления, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Очередная неприятная новость пришла из Нидерландов: нижняя палата парламента - Генеральных Штатов - приняла 7 июня резолюцию по вопросу об ответственности России за гибель авиарейса МН17", - написал сенатор в блоге на сайте Совфеда.

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В резолюции, отметил он, "ничтоже сумняшеся утверждается, что так называемая Совместная следственная группа (ССГ) якобы "неопровержимо установила, что ЗРК "Бук", при помощи которого был сбит рейс МН17, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил Российской Федерации", а также, что "Российская Федерация не оказывала полного содействия уголовному расследованию". На этом основании голландские парламентарии "выражают поддержку требованию Австралии и Нидерландов привлечь Российскую Федерацию к ответственности за ее причастность к уничтожению рейса МН17".

При этом Косачев отметил, что против такой формулировки проголосовали лишь две оппозиционные партии. Их лидеры заявили, что подобные решения находятся в компетенции судебной власти и что нельзя снимать ответственность с Украины, не закрывшей свое воздушное пространство в зоне конфликта. "Понятно, что оба лидера были тут же названы "друзьями Путина и пособниками Кремля, подрывающими национальное единство", добавил российский сенатор.

Новость эта неприятная, но не неожиданная. "К глубокому сожалению, и голландцы, и многие другие европейцы с подачи США с первых минут трагедии голословно возложили всю ответственность за происшедшее на Россию. Уже под это обвинение выстраивалась вся деятельность следственной группы, где в полном объеме участвует Украина и где нет нашей страны", - добавил он. "Что еще хуже - все попытки российской стороны предоставить ССГ объективную экспертную информацию были проигнорированы, а в так называемом "заключении" об этом ни слова", - подчеркнул парламентарий.

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"Могу лишь высказать искреннее сожаление, что соображения геополитической целесообразности оказались для многих голландских парламентариев выше принципов демократии и верховенства права", - написал Константин Косачев. Позиция покрывательства Киева в любых трагических обстоятельствах ведет к безнаказанности преступлений, совершаемых на территории Украины, и все дальше отодвигает перспективу выполнения Минских соглашений. Ответственность их за срыв так или иначе ложится на тех, кто снимает эту ответственность с Киева. Теперь - и на голландских парламентариев. И об этом можно только сожалеть", - заключил он.

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