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09.06.2018 13:56
Рубрика: Власть

Курильщиков на стадионах не стали приравнивать к футбольным хулиганам

Верховный суд России разъяснил, как наказывать курильщиков на стадионах. Перекур на трибунах грозит штрафом от 500 до 1000 рублей. Хорошая новость в том, что нарушителей не будет лишать права посещать стадионы.
Текст: Владислав Куликов

Разъяснения высокой инстанции даны в преддверии чемпионата мира по футболу. Вопрос, можно или нет курить на стадионах, даже не обсуждается. Нельзя. Но проблема в том, по какой именно статье КоАП наказывать курильщиков, застигнутых с сигаретой на трибунах? Варианта два.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Первый, жесткий, предлагал вменять курильщикам статью 20.31 "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". В качестве наказания предусмотрены высокие штрафы и даже лишение права болеть на трибунах на срок от шести месяцев до трех лет. То есть человека включат в "черные списки" и не будут пускать на стадионы.

Второй вариант: наказать за курение в неположенном месте. Применить статью 6.24 КоАП "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Тогда нарушителю грозит лишь штраф от 500 до 1000 рублей. Но вход на стадион для человека останется открытым. Победил второй подход.

Фото: РИА Новости
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"Административная ответственность за курение табака при проведении официальных спортивных соревнований, проходящих на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания услуг в области физической культуры и спорта (в местах проведения официальных спортивных соревнований), образует объективную сторону состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ", - объяснили в Верховном суде России.

Однако на тех, кто появится на стадионе в нетрезвом виде, распространяется жесткий подход: пьяных болельщиков будут наказывать именно за нарушение правил поведения во время соревнований. А значит, они рискуют потерять право ходить на стадионы.

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