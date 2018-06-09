Курильщиков на стадионах не стали приравнивать к футбольным хулиганам

Разъяснения высокой инстанции даны в преддверии чемпионата мира по футболу. Вопрос, можно или нет курить на стадионах, даже не обсуждается. Нельзя. Но проблема в том, по какой именно статье КоАП наказывать курильщиков, застигнутых с сигаретой на трибунах? Варианта два.

Первый, жесткий, предлагал вменять курильщикам статью 20.31 "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". В качестве наказания предусмотрены высокие штрафы и даже лишение права болеть на трибунах на срок от шести месяцев до трех лет. То есть человека включат в "черные списки" и не будут пускать на стадионы.

Второй вариант: наказать за курение в неположенном месте. Применить статью 6.24 КоАП "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Тогда нарушителю грозит лишь штраф от 500 до 1000 рублей. Но вход на стадион для человека останется открытым. Победил второй подход.

"Административная ответственность за курение табака при проведении официальных спортивных соревнований, проходящих на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания услуг в области физической культуры и спорта (в местах проведения официальных спортивных соревнований), образует объективную сторону состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ", - объяснили в Верховном суде России.

Однако на тех, кто появится на стадионе в нетрезвом виде, распространяется жесткий подход: пьяных болельщиков будут наказывать именно за нарушение правил поведения во время соревнований. А значит, они рискуют потерять право ходить на стадионы.