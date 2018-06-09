Латвия в ожидании "черной метки" от российского МИД

Списывание у успешного товарища по классу в средней школе - и Латвия не исключение - считалось последней слабой попыткой середнячка ухватиться за соломинку, чтобы не утонуть на экзамене. А вот чем объяснить переписывание в странах Балтии американского аналога "списка Магнитского" - вопрос до сих пор остается открытым. Но как бы там ни было, именно этот, состряпанный под копирку в трех экземплярах дипломатический меморандум, уже запрещает 49 гражданам России въезжать на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.

В Москве уже дали понять, что подобные "акты без надлежащего ответа не оставят". Замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, комментируя историю латвийского "списка Магнитского", привел в пример Эстонию, которая еще в конце марта поспешила первой уйти со старта этой антироссийской акции, сообщает Baltnews.

"В МИД России тогда был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в Россию ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии. Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям", - отметил Кожин. Он добавил, что в ведомстве аналогично ответят на действия Латвии.

В скором времени политики и деятели Латвии, особенно негативно настроенные по отношению к России, не смогут въезжать на территорию нашей страны. Очевидно, что латвийский список будет составлен по аналогии с эстонским списком, который МИД опубликовал три дня назад. В него, в частности, вошел и экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который угрожал России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска.

Во время прямой линии 7 июня с президентом Владимиром Путиным один из задававших вопрос попросил отреагировать на притеснение русскоязычного населения Латвии. Автора вопроса, в частности, возмутило то, что в республике запретили обучение русскому языку. Российский лидер отметил, что вводить санкции в одностороннем порядке не поможет решению проблемы. По его словам, Москва продолжит обсуждать этот вопрос с Евросоюзом. Стоит напомнить в этой связи, что еще в самом начале года три докладчика ООН - Фернан де Варенн, докладчик по делам меньшинств, Дэвид Кэй - по свободе мнений и их выражения, и Кумбу Боли Барри - по вопросу права на образование - обратились к латвийским властям, выражая озабоченность действиями правительства страны и в достаточно жесткой форме запросив дополнительную информацию о происходящих процессах в этом контексте.

"Мы с обеспокоенностью отмечаем, что поправки были выдвинуты без предварительной консультации с меньшинствами в Латвии и что существуют дополнительные планы для исключительного использования официального государственного языка в государственных, централизованных и других национальных экзаменах в соответствии с поправками", - говорится в обращении.

Как отмечали представители ООН, ограничения на использование языков национальных меньшинств в образовании представляют собой "ненужные и несоразмерные" ограничения права на свободу мнений, поскольку доступ к языку является необходимым компонентом для возможности получать и распространять информацию.

Дипломаты также выразили недовольство введенным в Закон об образовании положением о "лояльности", которое должно применяться в качестве требования для школьных учителей и администраторов. Статья касается обязанности преподавателей, среди прочего, воспитывать "уважаемых, честных, ответственных людей, патриотов Латвии" и укреплять их "привязанность к Латвийской Республике". Такие требования могут привести к дискриминации в отношении меньшинств, справедливо считают авторы обращения.

В приложении к обращению докладчики представили ссылки на Всеобщую декларацию прав человека и ряд международных конвенций, касающихся защиты детей, прав меньшинств и дискриминации, в том числе Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.