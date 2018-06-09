Лавров призвал к стабильности в Северо-Восточной Азии

Необходимо договариваться о системе стабильности на территории всей Северо-Восточной Азии, а не только на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"На финальном этапе нужно договариваться не только о мире на Корейском полуострове, его денуклеаризации, но и об организации систем мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии, что, собственно, и анонсировано теми, кто сейчас участвует - и две Кореи, и Соединенные Штаты", - подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД РФ неоднократно отмечал, что российская сторона выступает за нормализацию обстановки в регионе и готова содействовать в процессе корейского урегулирования.