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09.06.2018 14:12
Рубрика: Общество

Лето вернется в Москву с понедельника

Текст: Евгений Гайва
С начала следующей недели в Москве и Московской области ожидается улучшение погоды. Воздух прогреется в дневные часы до +20…+23°С, хотя местами ожидаются осадки.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Улучшение погоды ожидается также в целом в Центральной России, следует из материалов Гидрометцентра России. Например, в Калужской области температура воздуха будет находиться у отметки +20°С, в Тульской области воздух прогреется до  - +20…+22°С. Прохладнее будет во Владимирской, Ярославской областях - температура воздуха в среднем составит +16…+21°С.

Фото: Reuters
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В более южных регионах России заметно теплее. В Белгородской области днем температура воздуха в отдельные дни недели будет подниматься до +27°С, в Волгоградской области - до +32°С.

В северной части страны, напротив, по-прежнему будет прохладно. Например, в Вологодской области температура воздуха днем не поднимется выше +19°С.

На Урале сохранится умеренно теплая погода. В Екатеринбурге в течение следующей недели дневная температура воздуха будет находиться у отметки +16…+20°С.

Теплее в Сибири. В Новосибирске, Омске  - +22…+25°С. Однако похолодает к концу недели. Также тепло Иркутске  - +23…+27°С.

В Хабаровске средняя температура воздуха в течение следующей недели  - +20…+23°С, в Приморье прохладно - +15…+17°С.

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