Миллионы людей остались без популярного приложения

Официальный клиент Twitter с первого июня этого года перестал работать на мобильных гаджетах под управлением Windows Phone 8.1. Ранее разработчики официально сообщили об окончании поддержки приложением Twitter операционной системы Windows 10 Mobile, сообщает MSPowerUser.

Помимо этого, пользователи гаджетов на этих платформах не могут использовать новый сервис Twitter lite - он не работает должным образом в Internet Explorer или Edge в старых версиях Windows, перенаправляя браузер на старый мобильный сайт Twitter, который не позволяет публиковать твиты.

Согласно данным StatCounter, по состоянию на май 2018 года доля мобильных версий Windows на рынке карманных устройств составляет менее одного процента. С учетом того, что в мире используется несколько миллиардов активных смартфонов, речь может идти о миллионах человек.