В мире
09.06.2018 12:38
Текст: Юрий Сизов

Минск предложил Монголии создавать эффективные промышленные предприятия

Новые направления индустриального развития Монголии предложил сегодня белорусский лидер на встрече с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой, которая состоялась, по информации БЕЛТА, на полях заседания ШОС в Китае.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Александр Лукашенко отметил, что в Монголии знакомы с возможностями Беларуси по производству автомобильной и сельскохозяйственной техники и "готовы ее продемонстрировать в Беларуси". Президент предложил своему коллеге обсудить и возможности "создавать совместные предприятия по их производству".

Монгольская сторона выразила заинтересованность в создании молочного производства по белорусским технологиям. Лукашенко, в свою очередь, дал понять, что Беларусь готова поделиться своим опытом и в этом направлении, предложив "построить кластер по производству и переработке молока".

Во время встречи Халтмагийн Баттулга рассказал, что несколько лет назад он посещал Беларусь в должности министра сельского хозяйства. Президент РБ пригласил монгольского лидера в очередной раз посетить Минск "в любое удобное время", чтобы более подробно ознакомиться с современными направлениями развития белорусской экономики, которые могут заинтересовать и быть полезными для Улан-Батора.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Лукашенко полагает, что сегодняшняя встреча лидеров обеих стран важна для перспектив плодотворной кооперации, от нее, подчеркнул он, во многом зависит, какой вектор приобретут отношения двух государств.

Стороны констатировали, что Беларусь и Монголия расположены между крупными государствами или блоками, поэтому важно суметь воспользоваться этим геополитическим ориентиром и найти преимущества с точки зрения развития экономики.

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