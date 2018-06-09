Мирные сирийцы сбежали с контролируемой коалицией территории

В Сирии сотни беженцев покинули зону ответственности сил западной коалиции. Люди из лагеря "Эр-Рукбан" близ города Тадмор перебрались в пригород Дамаска.

По словам беженцев, из-за отсутствия помощи они вынуждены были пройти многие километры через пустыню. "Мы думали спастись там (в лагере), а в итоге чуть не умерли с голода", - сообщила женщина по имени Матра.

Теперь переселенцам предстоит организовать быт на новом месте жительства. Помощь соотечественникам оказывают студенты одного из дамасских университетов, передает РИА Новости.

В "Эр-Рукбане" и на американской базе "Ат-Танф" находились порядка 60 тысяч беженцев. Вооруженная оппозиция создавала проблемы со снабжением обитателей лагеря. В ООН ситуацию в "Эр-Рукбане" назвали гуманитарной катастрофой.